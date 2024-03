Russia: leader giunta militare del Niger si congratula con Putin per rielezione a quinto mandato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’annuncio rappresenta un duro colpo per la presenza Usa in un Paese considerato strategico per la lotta al terrorismo, anche in ottica anti-russa e anti-cinese. Il Niger è infatti da anni il centro delle operazioni statunitensi nell’Africa occidentale e settentrionale. Secondo un recente rapporto della Casa Bianca presentato al Congresso, a dicembre gli Usa aveva circa 650 effettivi presenti in Niger (erano circa 1.100 fino al riposizionamento deciso a settembre, in seguito al golpe). L’esercito statunitense gestisce inoltre un’importante base aerea (la Base 201, costruita per oltre 100 milioni di dollari) nella città nigeriana di Agadez, a circa 920 chilometri a nord-est della capitale Niamey, che dal 2018 viene stata utilizzata per prendere di mira i combattenti dello Stato islamico e Gruppo di sostegno all’Islam e ai musulmani (Jnim), affiliato ad al Qaeda, nella regione del Sahel. La base, secondo gli ultimi dati noti, ospita al momento due aerei ricognitori elettromagnetici, due elicotteri di manovra e una decina di droni MQ 9 Reaper, che consentono ai militari di avere una visione dell’intero Sahel e, in particolare, della Libia, che è la via d’accesso al Mediterraneo. (Res)