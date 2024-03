Snam: lascia responsabile personale e organizzazione Paola Boromei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Snam comunica che Paola Boromei, Chief People & Organization Officer, lascerà i propri incarichi dal prossimo primo aprile 2024 per ricoprire nuove responsabilità professionali al di fuori del gruppo. L’Amministratore delegato Stefano Venier, a nome della società, ringrazia Paola – riferisce una nota – per il significativo contributo ai risultati ottenuti da Snam in questi anni e per il profondo impegno dedicato al servizio della società, augurandole i migliori successi. (Com)