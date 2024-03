Sport: assessora Ambiente Roma, grazie ad Ama per efficace lavoro di pulizia dopo maratona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio ringraziare le donne e gli uomini di Ama, a nome del sindaco Gualtieri e mio personale, per l'ottimo lavoro svolto nella giornata di ieri per la pulizia e il ripristino immediato del decoro urbano nelle aree interessate dal percorso della Maratona di Roma". Lo dichiara in una nota l'assessora all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi. "Un appuntamento - aggiunge - che rappresenta ormai un classico per questo genere di eventi e che anche quest'anno anno ha confermato la sua attrattività, con oltre 40 mila runner provenienti da tutte le regioni italiane e da 110 nazioni che hanno partecipato alla Maratona e alla stracittadina, richiamando lungo il percorso migliaia di romani e turisti per assistere ad un vero spettacolo di sport. Con grande puntualità l'azienda è intervenuta, grazie ad un consistente gruppo operativo composto da 150 operatori e oltre 70 mezzi, per garantire la pulizia a immediata e la possibilità di riaprire al transito la viabilità dopo il passaggio degli atleti, a testimonianza della grande attenzione posta dai vertici aziendali rispetto ai grandi appuntamenti internazionali che si susseguono nella nostra città", conclude.(Com)