- La detenzione di Aleksej Navalnyj, attivista e oppositore russo morto in carcere lo scorso febbraio, non è stata mai discussa nel quadro dei contatti tra Washington e Mosca per eventuali scambi di prigionieri. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante un briefing con la stampa. (Was)