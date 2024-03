Cultura: a Roma apre nel fine settimana la mostra "Trialogo" alla Basile Contemporary

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà inaugurata sabato 23 marzo 2024 alle ore 18 presso la Basile Contemporary, in via di Parione 10, a Roma, la grande mostra collettiva "Trialogo", che vedrà protagoniste le opere di tre illustri artisti del panorama italiano: Matteo Basilé, Danilo Bucchi e Paolo Grassino. La mostra, ideata da Rosa Basile della "Basile Contemporary" in collaborazione con Giuliano Rocca, e curata da Gianluca Marziani, presenterà 10 opere tra sculture, fotografie e dipinti, allestite in tre aree distinte nella galleria ma volutamente, e al contempo, comunicanti tra loro. È quanto si legge in una nota. "Trialogo" - prosegue la nota - nasce dall'intenzione di mettere in dialogo le opere di questi tre protagonisti con hanno stili artistici differenti, ma sono uniti da una componente comune. L'esposizione, infatti, si presenta come un intreccio di evidenze estetiche e complessità tematiche, dove ciascun artista occupa uno spazio unico, mantenendo al contempo un dialogo vibrante e dinamico con gli altri. Matteo Basilé, Danilo Bucchi e Paolo Grassino sono emersi negli anni Novanta, lungo quel decennio di radicale inversione dei canoni figurativi. Nel periodo storico che li accomuna, i movimenti d'avanguardia si placavano mentre sorgeva la tecnologia digitale, ed è proprio in quest'era che nascono e sviluppano i loro rispettivi stili creativi. (segue) (Com)