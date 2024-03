Cultura: a Roma apre nel fine settimana la mostra "Trialogo" alla Basile Contemporary (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante i tre abbiano avuto le medesime influenze artistiche - spiega la nota - nel corso del tempo ognuno di loro è stato in grado di sviluppare un proprio linguaggio creando uno stile unico e personale, mantenendo al tempo stesso viva quella componente comune, che permette alle loro opere di amalgamarsi e dialogare. Da qui l'idea di una mostra a più voci ma dentro una stessa visione d'insieme, come fossero strumenti eterogenei che compongono assonanze di forme e contenuti. "Trialogo è parola che contiene l'ampliamento del dialogo prima della polifonia orchestrale, incarnando quel passaggio stereofonico dei contenuti che avviene sull'asse limpido di una triangolazione dialettica", dichiara Gianluca Marziani. "Trialogo come risultato di una compenetrazione luminescente tra valori teorici del segno figurativo, seguendo le evidenze di tre artisti italiani che appartengono ad una stessa curvatura generazionale", conclude. Riguardo agli stili dei tre artisti, Marziani conclude: "Ognuno di loro fa risuonare un linguaggio primario, una matrice d'ingaggio che nel processo formale ha portato l'artista a frammentare, ripensare, ibridare e ricomporre l'archetipo per poi nuovamente sfaldare, cicatrizzare, atomizzare i risultati, creando così la struttura semantica del proprio arcano estetico". (Com)