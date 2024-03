Infrastrutture: Ferrari (Webuild), dimensione ci dà vantaggio competitivo enorme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati record e oltre le aspettative registrati da Webuild sono legati in gran parte alla dimensione raggiunta. "Nel settore delle infrastrutture la dimensione conta molto, ci dà un vantaggio competitivo enorme. Ad esempio, a parità di spese se il fatturato aumenta l'incidenza ovviamente diminuisce e questo ci permette di investire in innovazione e sicurezza, portandoci dietro tutta la filiera di oltre 19.400 imprese che ne beneficia". Lo ha detto il direttore generale di Webuild, Massimo Ferrari, intervenendo questo pomeriggio a "Focus Economia" su Radio24, commentando il bilancio 2023 del maggior general contractor italiano. "Il mercato è esplosivo, ci sono degli effetti macro come la transizione energetica e il cambiamento climatico che stanno trainando gli investimenti nel settore delle infrastrutture e noi siamo pronti a rispondere a questa esigenza in tutto il mondo", ha aggiunto Ferrari. "Il 90 per cento delle gare che abbiamo vinto negli ultimi due anni è stato per punteggio tecnico, non per sconto di prezzo. Il punteggio tiene conto infatti degli indicatori Esg, anche degli indici di sicurezza sul luogo del lavoro, oltre ovviamente alla competenza ingegneristica: noi abbiamo oltre 4.000 ingegneri in tutto il mondo", ha aggiunto. (segue) (Rin)