Salute: Baglio-Parrucci-Di Biase (Pd), insieme a scuole e associazioni contro disturbi alimentari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come Città Metropolitana abbiamo aderito con grande convinzione a questa iniziativa che punta a conoscere, affrontare e vincere i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, patologie aumentate durante il periodo della pandemia", afferma Daniele Parrucci, consigliere delegato Città Metropolitana di Roma Capitale. "Abbiamo investito - aggiunge - tempo e risorse per mettere in piedi una serie di iniziative, come corsi di formazione alimentare e esami di Bioimpedenziometria in alcuni istituti superiori tra Roma e provincia. In meno di 90 giorni abbiamo toccato 9 istituti, coinvolto oltre 2500 studenti, 100 docenti, realizzato 25 workshop formativi e oltre 500 esami. C'è stata una grande partecipazione da parte delle ragazze e dei ragazzi, con la possibilità di raccogliere dati e informazioni importanti per il futuro che ci hanno permesso di avere una panoramica del momento tra gli studenti dai 14 e ai 19 anni. Continuiamo il nostro lavoro nelle scuole per riportare l'attenzione su questo fenomeno che mira alla corretta alimentazione dei giovani con l'obiettivo di aiutarli a prevenire disturbi grazie alla conoscenza del proprio corpo e delle giuste metodologie educative", conclude. (segue) (Com)