Salute: Baglio-Parrucci-Di Biase (Pd), insieme a scuole e associazioni contro disturbi alimentari (3)

- "Il punto di partenza per noi è l'insufficienza della risposta pubblica a un problema che riguarda il 5 per cento della popolazione in Italia, soprattutto giovani e adolescenti, e che è in drammatica crescita", dichiara la deputata del Pd Michela Di Biase. "Bisogna agire subito - aggiunge - in due direzioni. Serve una legge che assicuri risorse certe e strutturi la rete di assistenza territoriale, ancora oggi insufficiente in molte zone del Paese. Al Ministro Schillaci chiediamo anche di accelerare con l'approvazione del decreto applicativo per l'inserimento nei Lea delle prestazioni relative a questi disturbi con un budget autonomo, per garantire adeguate prestazioni sanitarie e sociosanitarie alle persone affette da Dca. Bisogna ascoltare le richieste delle associazioni che si battono sul tema, non possono rimanere sole in questa battaglia. L'aumento dei casi e la forte incidenza nei giovani e giovanissimi mette in evidenza anche la necessità di partire dalle scuole, raccogliendo l'istanza partita dai movimenti studenteschi sull'attivazione di percorsi scolastici per il benessere psicologico", conclude. (Com)