Terremoti: Regione Lazio, firmato protocollo d'intesa su sicurezza super cantiere Amatrice (4)

- "È inevitabile che l'iniziativa odierna venga interpretata e vissuta come il simbolo dell'avvio dei lavori di una ricostruzione per troppo tempo attesa dai cittadini di Amatrice, città a sua volta simbolo della tragedia del terremoto del 2016", ha sottolineato il Prefetto di Rieti, Pinuccia Niglio. "Su tale ricostruzione, tuttavia - ha aggiunto - ora appaiono convergere le volontà concrete di tutti, Istituzioni e rappresentanti della Politica del Territorio e Nazionale. Per quanto ci riguarda il protocollo sarà subito operativo con la convocazione del tavolo di coordinamento nel prossimo mese di aprile. La mostrata concreta vicinanza del Commissario straordinario per il sisma e del Presidente della Regione Lazio danno sicuramente maggiore slancio e forza alle iniziative necessarie", ha concluso. (Com)