Basilicata 2024: Conte a Calenda, veto? Hai dichiarato di voler distruggere M5s

19 luglio 2021

- Per le Regionali in Basilicata "Calenda e Pittella lamentano un veto loro confronti", ha detto in una diretta su Facebook il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. Rivolgendosi al leader di Azione, Carlo Calenda, Conte ha aggiunto: "Hai dichiarato a più riprese che vuoi distruggere il Movimento cinque stelle, farlo fuori dal sistema politico". Ma "come si può far politica per distruggere qualcuno?", ha concluso l'ex premier. (Rin)