- Le autorità del Burkina Faso hanno segnalato un'epidemia di influenza aviaria H5N1, altamente patogena, in una fattoria situata nella capitale Ouagadougou. Lo ha riferito oggi l'Organizzazione mondiale per la salute animale (Woah) in un comunicato. Il virus, chiamato comunemente influenza aviaria, ha ucciso 441 uccelli su uno stormo di 641. (Res)