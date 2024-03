Milano: Cappello, continua la missione di trasformare l'eredità di Expo 2015 in un centro di eccellenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessora alle Politiche del Lavoro e sviluppo economico Alessia Cappello, con il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e le istituzioni del territorio, ha partecipato oggi a Mind all'inaugurazione dello "Smart Factory Lab", il nuovo laboratorio tecnologico di CIMA - Campus ITS Mind Academy, primo Campus d'Italia dedicato alla formazione specifica degli Istituti Tecnologici Superiori. Il laboratorio di automazione industriale, assemblato nello spazio situato presso la sede di Valore Italia, ospita una linea di produzione che simula l'assemblaggio di un device elettronico con funzione di telecomando. "Oggi festeggiamo la realizzazione di un altro tassello della missione di trasformare l'eredità di Expo 2015 in un centro di eccellenza dedicato alla scienza, alla formazione e all'innovazione - ha detto l'assessora Cappello -. In un mondo del lavoro caratterizzato da un forte mismatch tra domanda e offerta, gli ITS offrono una formazione di qualità che sa coniugare il tema del sapere a quello del saper fare, importante quindi puntare sempre più sul loro sviluppo. La realizzazione del campus ITS è anche un'azione concreta del Patto per il lavoro del Comune di Milano, che riconosce la necessità di allineare le competenze delle nuove generazioni a quanto richiesto dal tessuto produttivo. Solo così si può realizzare un ecosistema vincente e promuovere un mercato del lavoro intelligente e innovativo che sappia rispondere con reattività e velocità alle sfide che ci attendono". (Com)