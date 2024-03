Venezuela: presidenziali, sin qui 34 partiti i ammessi al voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dovrebbero essere 34 i partiti sin qui ammessi dal Consiglio nazionale elettorale (Cne) alle presidenziali del 28 luglio. È quanto riferisce - in mancanza di una comunicazione ufficiale - il giornalista specializzato in temi elettorali, Eugenio Martinez, citando fonti interne al Cne. La lista, frutto delle diverse selezioni compiute nel corso delle ultime settimane, può dividersi in tre gruppi: il più corposo, undici partiti, è quello composto dai partiti che integrano il Gran Polo Patriottico, l'alleanza che fa capo al principale partito di governo, il Partito socialista unito del Venezuela (Psuv). Il terzo gruppo è quello delle opposizioni più intransigenti, composto dalle uniche due sigle che sostengono apertamente Maria Corina Machado, netta vincitrice delle primarie dell'ottobre scorso, sopravvissute al vaglio del Cne. In mezzo si trova un gruppo di sedici partiti (che compongono Alianza democratica) formalmente non espressione diretta del governo ma che hanno un dialogo consolidato con il presidente, Nicolas Maduro, votano quasi sempre in sintonia con la maggioranza e che ritengono gli oppositori come forze radicali da combattere. Da qui potrebbero uscire una decina di candidati presidenziali, motivo di una ulteriore dispersione del voto. (segue) (Vec)