Venezuela: presidenziali, sin qui 34 partiti i ammessi al voto (2)

- Al margine di questi gruppi si trovano altre forze il cui orientamento è di più difficile interpretazione. Sulla scheda elettorale è presente per esempio il partito Futuro dell'ex candidato presidenziale, Henri Falcon, uomo che non ha accompagnato il processo delle primarie ma che ha comunque annunciato il proprio sostegno alla "inabilitata" Machado. C'è poi "Fuerza Vecinal", partito minore nato come espressione di una protesta civica ma presto convertita in un alleato di fatto del governo, ci sigle al momento sconosciute e l'organizzazione el Conde, la forza che sostiene l'umorista Benjamin Rausseo, candidato "outsider" che ha però sempre rifiutato di schierarsi con le opposizioni più intransigenti. Quasi un terzo delle sigle ammesse sono di partiti tradizionalmente all'opposizione ma la cui dirigenza, per ordine della Corte suprema, è stata revocata e assegnata ad elementi non più anti governativi. Rimarrebbero fuori dalla lizza, grazie a scelte non facili da interpretare, almeno sedici partiti. (segue) (Vec)