Venezuela: presidenziali, sin qui 34 partiti i ammessi al voto (3)

- Secondo quanto deciso a inizio mese dal Cne, le urne si apriranno il 28 luglio, in grande anticipo rispetto al quarto trimestre dell'anno, periodi in cui tradizionalmente si svolgevano le presidenziali. Il calendario, adottato all'unanimità dal Cne, prevede che le candidature per la presidenza potranno essere effettuate tra il 21 e il 25 di marzo, mentre la campagna elettorale sarà tra il 4 e il 25 di luglio. Il 16 aprile, inoltre, scade il termine per l'aggiornamento dell'anagrafe elettorale. Per il fronte antigovernativo si tratta di uno scenario ancora più critico rispetto al 2018, quando, con largo anticipo, decise di non aderire alle elezioni denunciando la mancanza di necessarie condizioni di trasparenza e democrazia. Quest'anno le opposizioni - forti dell'Accordo di Barbados stretto con il governo a metà ottobre, con il beneplacito della comunità internazionale - avevano scelto di partecipare alla competizione elettorale. (segue) (Vec)