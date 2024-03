Lombardia: Majorino (PD), per la Giunta criterio accesso a contributi per disabilità è che i beneficiari muoiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la giunta Fontana "il modo per far accedere a contributi e servizi è aspettare che le persone con disabilità muoiano per lasciare spazio a nuovi ingressi". Lo dichiara in una nota il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale Pierfrancesco Majorino a commento della nuova delibera regionale relativa ai contributi alle famiglie di persone con disabilità grave e gravissima. "Qualche piccolo passo aventi fatto grazie alle proteste di questi giorni non costituisce assolutamente la svolta di cui c'è bisogno. Sabato saremo in piazza al fianco dei disabili e delle loro famiglie", conclude.(Com)