Afghanistan-Pakistan: talebani rispondono ad attacchi aerei di Islamabad al confine

- L’autoproclamato Emirato islamico dell’Afghanistan ha preso di mira oggi “con armi pesanti” centri militari del Pakistan, in risposta agli attacchi lanciati da Islamabad nel corso della notte nelle province di Khost e Paktika, al confine tra i due Paesi, che hanno causato otto vittime, di cui cinque donne e tre bambini. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Kabul in un comunicato, accusando il Pakistan di aver “bombardato case di civili” in quella che Islamabad ha definito essere stata una “operazione antiterrorismo”. “L’Emirato islamico dell’Afghanistan ha esperienza nella lotta per la libertà contro le superpotenze del mondo e non può tollerare alcun tipo di invasione del suo territorio”, ha riferito il dicastero afgano. A seguito dell’attacchi, il portavoce dell’autoproclamato Emirato, Zabihullah Mujahid, ha avvertito che “qualsiasi violazione della sovranità dell’Afghanistan avrà conseguenze catastrofiche che il Pakistan non sarà in grado di controllare”. Il funzionario afgano ha aggiunto di auspicare che il nuovo governo pachistano non rovini i rapporti tra i due Paesi con le “azioni sconsiderate di alcuni generali militari”. (segue) (Res)