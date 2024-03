Afghanistan-Pakistan: talebani rispondono ad attacchi aerei di Islamabad al confine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi del Pakistan sono stati sferrati dopo che sabato scorso il capo dello Stato, Asif Ali Zardari, ha annunciato una rappresaglia in risposta a un attentato a un posto di controllo delle forze di sicurezza nel Waziristan settentrionale, in territorio pachistano, nel quale hanno perso la vita sette militari, tra cui due ufficiali. La responsabilità dell’azione è stata rivendicata dal gruppo armato Hafiz Gul Bahadar, che secondo le autorità di Islamabad ha le proprie basi operative proprio nella provincia afgana di Khost. Oggi, intorno alle 3 di notte, il Pakistan ha così lanciato “un’operazione antiterrorismo basata su informazioni di intelligence nelle regioni di confine all’interno dell’Afghanistan”, come ha reso noto il ministero degli Esteri di Islamabad in un comunicato. L’obiettivo primario, si legge nella nota, erano terroristi appartenenti al gruppo Hafiz Gul Bahadur, che insieme a Tehrik-i-Taliban Pakistan (Ttp), i talebani pachistani, è “responsabile di molteplici attacchi terroristici” nel Paese, che hanno causato la morte di centinaia di civili e membri delle forze di sicurezza. (segue) (Res)