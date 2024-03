Afghanistan-Pakistan: talebani rispondono ad attacchi aerei di Islamabad al confine (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi due anni, prosegue il comunicato, il Pakistan ha fatto presenti le sue preoccupazioni al governo di Kabul riguardo all’attività del gruppo Ttp, che ha “usato il territorio afgano per lanciare i suoi attacchi all’interno del territorio pachistano”. Inoltre, aggiunge la nota del dicastero, il Pakistan ha sempre dato priorità al dialogo e alla cooperazione con l’Afghanistan contro il terrorismo ed esortato le autorità afgane a prendere iniziative concrete ed efficaci, nonché a negare “paradisi sicuri” agli affiliati del Ttp. Secondo Islamabad, tuttavia, “certi elementi tra quelli che sono al potere in Afghanistan stanno attivamente proteggendo il Ttp per usarlo per procura contro il Pakistan”. Gli attacchi pachistani nelle province afgane di Khost e Paktika testimoniano le crescenti tensioni tra il Pakistan e l’Afghanistan, in particolare dopo il ritorno dei talebani al potere a Kabul, nel 2022, e dopo la caduta a Islamabad del governo guidato dal premier Imran Khan. Il quotidiano pachistano “Dawn” riferisce tuttavia che negli ultimi giorni le autorità di Islamabad hanno intensificato i contatti con i dirigenti talebani in Afghanistan e che proprio la scorsa settimana l’incaricato d’affari dell’ambasciata pachistana a Kabul, Obaidur Rahman Nizamani, si è recato a Kandahar per incontrare il governatore locale Mullah Shirin Akhund, considerato tra i più stretti consiglieri dell’emiro talebano Hibatullah Akhundzada. Venerdì 15 marzo il diplomatico è stato ricevuto anche dal ministro degli Esteri ad interim afgano, Amir Khan Muttaqi. (segue) (Res)