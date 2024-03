Afghanistan-Pakistan: talebani rispondono ad attacchi aerei di Islamabad al confine (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pakistan, come affermato nei giorni scorsi dal rappresentante speciale per l’Afghanistan Asif Durani, ritiene che tra i 5 e i 6 mila militanti del Ttp trovino attualmente rifugio in Afghanistan, dove ricevono sostegno finanziario dall’India. “Se includiamo anche le loro famiglie, il numero sale a 70 mila”, ha precisato il diplomatico sabato 16 marzo parlando a un evento organizzato da un think tank di Islamabad. Nello stesso giorno, c'era stato un colloquio telefonico tra il ministro degli Esteri talebano, Amir Khan Muttaqi, e il nuovo ministro degli Esteri del Pakistan, Ishaq Dar. Oltre a congratularsi con la controparte per il recente insediamento, con l'auspicio che possa svolgere un “ruolo positivo” nel rafforzamento delle relazioni bilaterali, il ministro afgano ha sollecitato un contributo costruttivo da parte pachistana nell'attuazione dei principali progetti infrastrutturali della regione. Come ha reso noto il ministero degli Esteri di Kabul, Muttaqi ha anche invitato Dar a visitare l'Afghanistan. Le parti, inoltre, hanno sottolineato l'importanza di facilitare la circolazione dei passeggeri, dei pazienti e delle merci al valico di Durand e di affrontare i problemi esistenti. (segue) (Res)