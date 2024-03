Afghanistan-Pakistan: talebani rispondono ad attacchi aerei di Islamabad al confine (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i problemi che ostacolano lo sviluppo delle relazioni tra i due Paesi, rimane la recrudescenza del terrorismo in Pakistan da quando, alla fine del 2022, il gruppo Ttp ha messo fine a un accordo di cessate il fuoco col governo pachistano e rivendicato poi una serie di attentati. Lo scorso novembre Islamabad aveva chiamato in causa il governo talebano per la recente ondata di attacchi, giustificando così la decisione di espellere in massa gli immigrati irregolari presenti in nel Paese, compresi circa 1,7 milioni di cittadini afgani privi dei documenti legali necessari per rimanere. Il portavoce dell’autoproclamato Emirato, Zabihullah Mujahi, aveva sottolineato in un post su X che “il comportamento del Pakistan nei confronti dei rifugiati afgani è inaccettabile”, invitando Islamabad a “riconsiderare il suo piano”. (Res)