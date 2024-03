Imprese: Pirelli, convocata per il 28 maggio l'assemblea degli azionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pirelli & C. S.p.A. rende noto che in data odierna è stata convocata in sede ordinaria l’Assemblea degli azionisti della società in Milano, Via Agnello n. 18, presso lo Studio Notarile Marchetti, alle ore 11 di martedì 28 maggio 2024 in unica convocazione. L’Assemblea sarà chiamata a deliberare in merito a: approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e alla destinazione del risultato e distribuzione del dividendo; rinnovo del Collegio Sindacale per il prossimo triennio, nominando i Sindaci effettivi e supplenti e il Presidente nonché fissandone il relativo compenso; conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2026-2034, determinandone il relativo compenso; approvazione della politica in materia di remunerazione per il 2024 nonché voto consultivo sui compensi corrisposti per l’esercizio 2023; approvazione, per la parte legata al Total Shareholder Return, dell’adozione del piano di incentivazione monetario a lungo termine per il triennio 2024-2026 (LTI 24-26) destinato alla generalità del management del Gruppo. (Com)