Ue: Gentiloni in Bocconi per “Next Milan Forum”, serve più unione in fiscalità e difesa

- Raggiungere l’unione fiscale europea sviluppando adeguatamente il mercato dei capitali, dirottare gli investimenti verso la transizione aree e incrementare finanziamenti comuni per la difesa. Questi i principali temi emersi oggi dal Commissario europeo Paolo Gentiloni, durante la sua tappa all’Università Bocconi a Milano. Quella in Bocconi è stata una delle tappe del Commissario europeo a Milano quest’oggi, dove è intervenuto in occasione del “Next Milan Forum”, un evento che ha riunito giovani e rappresentanti istituzionali per un confronto sui macro temi intorno all’Unione europea, dalla sfera economica a quella più strettamente geopolitica. L’attuale scenario infatti ha cambiato le regole in gioco e oggi l’Unione europea si ritrova a fare i conti con una difesa inadeguata e un mercato dei capitali ancora in via di sviluppo. In seguito alla richiesta dell’Ue di raggiungere il 2 per cento del Pil in spese militari, Gentiloni contesta la necessità di investimenti “comuni” per una strategia industriale della difesa, “è importante” - ha detto Gentiloni - per “una buona strategia dell’Ue”. (segue) (Rem)