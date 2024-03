Ue: Gentiloni in Bocconi per “Next Milan Forum”, serve più unione in fiscalità e difesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

I problemi, secondo il Commissario, "non riguardano tanto l'ammontare della spesa militare, ma, piuttosto, la frammentazione degli acquisti vengono fatti all'estero". Nel 2022-2023 gli acquisti nel settore della difesa "sono stati effettuati per l'80 per cento fuori dall'Europa, per il 60 per cento negli Stati Uniti, per il 20 per cento in Paesi terzi (non Usa) e per l'ultimo 20 per cento nell'Ue" ha spiegato. "Dobbiamo semplificare il nostro sistema. Il problema non è il ciclo politico a Bruxelles ma che abbiamo una strategia ma no abbiamo denaro per questa strategia". Uno dei rischi che maggiormente coinvolge l'Unione europea è la Russia e a tal proposito, Gentiloni commenta le elezioni degli scorsi giorni, valutando che Putin "non penso che sia ne più forte ne più debole di prima". "Penso che dobbiamo avere a che fare con la Russia con grande vicinanza nei confronti dei cittadini", ha evidenziato il Commissario europeo. I russi "sanno benissimo che Putin è refrattario ad ogni forma di libertà e democrazia". Ad oggi, l'Europea non può più continuare a fare "affidamento sulla Russia per il gas a basso costo, sulla Cina per le esportazioni e sugli Stati Uniti per la sicurezza" ha sottolineato. L'Europa oggi "è a un bivio" e "non può rimanere l'unico erbivoro in un mondo di carnivori. Dobbiamo mobilitare investimenti su una scala senza precedenti nella transizione verde e digitale, nelle competenze e nella difesa". La portata di questa sfida "è semplicemente troppo grande perché un singolo paese possa affrontarla da solo - ha aggiunto -. Dobbiamo pensare e agire in modo europeo". Le crisi degli ultimi anni e le realtà geopolitiche odierne "hanno scosso le fondamenta su cui l'Europa ha costruito gran parte del suo successo economico".