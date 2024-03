Ue: Gentiloni in Bocconi per “Next Milan Forum”, serve più unione in fiscalità e difesa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal punto di vista economico finanziario, Gentiloni ha parlato di un’unione fiscale, sviluppando “un mercato dei capitali realmente europeo”. “Dobbiamo essere più bravi ad attrarre capitali e talenti dall’estero e trattenere i giovani talentuosi che abbiamo qui” ha sottolineato il Commissario europeo. “Troppe startup europee e imprese in crescita si trasferiscono negli Stati Uniti per trovare capitale di rischio o quotarsi in borsa. Questa è una perdita per tutti noi. I progressi nello sviluppo di una vera Unione dei mercati dei capitali non sono stati sufficientemente rapidi. È necessario un nuovo senso di urgenza. Le nostre aziende non ci aspetteranno” ha spiegato. Sul lato della transizione Green, l’Europa potrebbe puntare ad un nuovo debito comune “per queste priorità comuni dovrebbe essere parte della soluzione”. Gli strumenti di debito temporaneo introdotti in questi anni per sostenere l’occupazione e la ripresa, Sure e NextGenerationEU, “si sono rivelati buoni modelli per future iniziative di questo tipo” ha sottolineato Gentiloni. Dai temi fiscali al nodo dell’energia, l’Europa “continua a pagare per l’elettricità in media tre volte di più rispetto agli Stati Uniti” ha evidenziato Gentiloni. Le aziende “non ci aspetteranno se non affrontiamo il costo dell'energia”. I prezzi dell’energia oggi sono “molto più bassi rispetto al picco di un anno e mezzo fa” ha spiegato, ribadendo la cifra elevata pagata invece nel Paese. L’unica soluzione per il Commissario “è proseguire a pieno ritmo con la transizione verde e non riportarla indietro come alcuni suggeriscono” ha concluso Gentiloni. (Rem)