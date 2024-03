Terremoti: Rocca, firma protocollo "Super cantiere" Amatrice atto importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso "della mia prima visita ad Amatrice avevo assicurato che avremmo recuperato tutto il tempo perso negli ultimi anni. La firma di questo Protocollo d'Intesa è un atto importante e concreto in questa direzione. Ricostruire presto, ricostruire bene". Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. "È il significato profondo - aggiunge - di una importante sinergia tra enti e istituzioni diverse per assicurare la sicurezza, la salute e la prevenzione nel Super Cantiere come giustamente deve essere definito il centro storico di Amatrice. Il dolore che ha attraversato questa terra si è subito trasformato in una grande macchina di soccorso e di solidarietà. La Regione Lazio conferma il suo impegno, insieme agli altri sottoscrittori del Protocollo, nel proseguire la ricostruzione con speditezza, senza venire meno alle garanzie per le comunità e per i lavoratori", conclude. (Com)