Niger: Usa in contatto con autorità, valutiamo prossimi passi dopo stop cooperazione militare

- Le autorità statunitensi sono in contatto con il Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria (Cnsp), dopo che la giunta militare che ha preso il potere in Niger dopo il colpo di Stato dello scorso 26 luglio ha annunciato la sospensione immediata della cooperazione militare con gli Usa. Lo ha detto il vice portavoce del dipartimento di Stato Usa, Vedant Patel, durante un briefing con la stampa. “La dichiarazione del Consiglio è arrivata dopo la visita in Niger di una delegazione statunitense: abbiamo chiesto più informazioni alle autorità di transizione per valutare i prossimi passi”, ha detto, aggiungendo che la cooperazione statunitense con i Paesi dell’Africa occidentale porta “benefici per entrambe le parti coinvolte, soprattutto per il raggiungimento di obiettivi comuni come la lotta al terrorismo e la creazione di un contesto favorevole allo sviluppo economico e sociale”. (Was)