Autonomia: Castellone (M5s), con riforma a destra cade maschera patrioti

- Con la riforma sull’autonomia differenziata “alle destre cade la maschera dei patrioti”. E’ l’osservazione della vice presidente del Senato, Maria Domenica Castellone (M5s), intervenuta a margine dell'iniziativa "L'autonomia differenziata divide il Paese" promossa dalla Cgil Napoli e Campania e tenutasi oggi a Napoli. “Essere patrioti non vuol dire sventolare il tricolore ma vuol dire lavorare per difendere la nostra costituzione e tenere unito il Paese. Ebbene - ha aggiunto - questa autonomia differenziata non farà altro che rendere strutturali quei divari che già oggi sono pesantissimi, non solo tra Nord e Sud ma anche tra aree interne, tra periferie e grandi città”. “Noi invece - ha proseguito - dobbiamo lavorare per ridurre i grandi divari, e per far sì che tutti i cittadini su tutti i territori nazionali possano avere accesso agli stessi servizi”. Per Mariolina Castellone “non può essere sufficiente l’emendamento che, secondo i parlamentari di centrodestra, permetterà di garantire i livelli essenziali di prestazioni”, questo perché “per coprire quell’emendamento ci sono zero euro”. “La fondazione Svimez dice che se oggi noi vogliamo fare in modo di garantire gli stessi servizi ai tutti i cittadini sul territorio nazionale servono cento miliardi. Com’è possibile pensare che a costo zero si possa fare questo?”, ha concluso.(Ren)