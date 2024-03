Gaza: Netanyahu, con Biden discusso dell’impegno di Israele per raggiungere obiettivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha discusso con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, degli ultimi sviluppi della guerra nella Striscia di Gaza, nonché dell’impegno dello Stato ebraico per “raggiungere tutti i suoi obiettivi”. Lo ha reso noto su X lo stesso Netanyahu, in riferimento al colloquio telefonico di 45 minuti che ha avuto oggi con il presidente statunitense. Gli obiettivi, ha precisato il premier israeliano, sono “l’eliminazione di Hamas, il rilascio di tutti gli ostaggi e la promessa che Gaza non rappresenterà più una minaccia per Israele”. Tutto questo, ha aggiunto Netanyahu, “fornendo al contempo gli aiuti umanitari” alla popolazione palestinese. (Res)