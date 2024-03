Libia: Noc punta a produzione petrolio di 1,5 milioni di barili al giorno entro 2025 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, Bengdara ha confermato che la produzione di petrolio in Libia, Paese membro del cartello Opec+ e tra i principali fornitori dell'Italia, "supererà 1,5 milioni di barili entro la fine del 2025, raggiungendo i 2 milioni entro i successivi tre anni". Il capo della Noc ha evidenziato la necessità di continue ispezioni finanziarie dei progetti in corso per garantire la produttività richiesta. Durante l'incontro del Consiglio supremo sull'energia a Tripoli sono stati discussi diversi dossier, inclusi il progetto di regolamentazione normativa, lo sviluppo delle scoperte petrolifere effettuate dalla compagnia Waha Oil Company con partner stranieri e l'esame della relazione tecnica del comitato incaricato di studiare l'accordo per lo sviluppo delle scoperte di petrolio e gas nel bacino di Ghadames. Il team tecnico della National Oil Corporation ha presentato una proposta riguardante "il previsto calo della produzione di gas e i relativi interventi proposti per mantenere e aumentare la produzione". (segue) (Lit)