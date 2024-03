Polonia: ministra Salute, dal primo giugno inizieremo a finanziare la fecondazione in vitro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal primo giugno la Polonia tornerà a finanziare la fecondazione in vitro. Lo ha dichiarato la ministra della Salute, Izabela Leszczyna. “E’ molto importante che il premier Donald Tusk abbia deciso che dal primo giugno torneremo a finanziare il trattamento in vitro”, ha detto la ministra. “Quando il (precedente) governo a guida PiS ha ritirato il sostegno alla fecondazione in vitro, gli enti locali hanno deciso di occuparsene personalmente. Sono molto contento che 2.300 bambini siano nati a Varsavia in questo periodo”, ha detto il sindaco della capitale polacco, Rafal Trzaskowski, in conferenza stampa con Leszczyna all’inaugurazione di una clinica dell’infertilità a Varsavia. (Vap)