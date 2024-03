Covid: per Giornata memoria vittime pubblicato ebook su linee guida per sequele virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una "nuova emergenza di sanità pubblica" su cui a oggi in Italia siamo ancora poco attrezzati. Dagli aspetti pneumologici ai problemi cardiovascolari e alle sindromi metaboliche, fino alle malattie neuro-psichiatriche: sono solo alcuni sintomi di pazienti affetti dalla Pasc, ovvero le sequele post acute dell’infezione da Sars-Cov-2, che l’Oms stima attorno al 6 percento tra coloro che hanno contratto l’infezione. Ad avanzare una prima proposta concreta per la presa in carico di pazienti affetti dal Long-Covid è l’eBook dal titolo “Linee guida per il follow-up delle sequele da Covid-19”, curato da Claudio Lucifora e pubblicato dalla casa editrice Vita e Pensiero dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid, che si celebra oggi lunedì 18 marzo. È quanto si legge in una nota l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. (segue) (Com)