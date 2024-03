Covid: per Giornata memoria vittime pubblicato ebook su linee guida per sequele virus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel maggio del 2023, l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dichiarato ufficialmente conclusa l’emergenza pandemica del Covid 19", spiega Claudio Lucifora, direttore del Centro di ricerca sul Lavoro "Carlo Dell’Aringa" (Crilda) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e coordinatore del progetto Pascnet, i cui risultati della prima fase sono raccolti proprio nell’eBook. "Le statistiche raccolte dall’Oms - aggiunge - ci ricordano che dall’inizio della pandemia ci sono stati, in tutto il mondo, oltre 765.222.932 casi di contagio, con quasi sette milioni di morti. Nella sola Lombardia, i contagi sono stati oltre 4 milioni con quasi 50 mila decessi. Sebbene, per il momento, possiamo considerare vinta la sfida pandemica del Covid19, ancora molte persone, anche a distanza di anni dal contagio, convivono con gli effetti debilitanti del Long-Covid o, come meglio definito nella letteratura medica, la Pasc. Ora, tra i sintomi più frequentemente riportati ci sono dolori muscolari, problemi gastrointestinali, stanchezza, vuoti di memoria o di linguaggio. la cosiddetta nebbia o 'brain fog' che, nei casi più gravi, possono compromettere l’assolvimento delle normali funzioni quotidiane". (segue) (Com)