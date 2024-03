Violenza donne: nasce a Pisa centro per contrasto a pratica di mutilazioni genitali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con input del Consiglio regionale abbiamo dato via a questo percorso, con l'obiettivo di mettere insieme le eccellenze che si sono occupate a vario titolo di mutilazioni genitali femminili e costruire, in maniera strutturale, una rete di supporto alle donne che subiscono questa violenza - commenta la presidente della commissione regionale Pari opportunità, Francesca Basanieri -. Bambine e ragazze troveranno cure e accoglienza grazie al sistema sanitario regionale: il centro di Pisa è uno spazio sicuro che offrirà loro la migliore assistenza possibile per ferite fisiche e psicologiche. Contestualmente continueremo a lavorare sulla prevenzione. A breve la Commissione presenterà anche un pubblicazione per raccontare questa che riteniamo essere un’eccellenza sul piano nazionale”, conclude. Il centro regionale curerà lo sviluppo di percorsi di diagnosi e terapie comuni a tutte le aziende sanitarie toscane e anche l’offerta di chirurgia ricostruttiva. Porterà inoltre avanti un’attività di ricerca, elaborazione di dati e collaborazioni con istituti a livello internazionale per sviluppare un programma di informazione, prevenzione e trattamento. Farà anche formazione accademica per la diffusione della cultura e della conoscenza relativa alle mutilazioni genitali femminili. Non meno importante sarà la collaborazione con la rete dei consultori già attiva, la rete antiviolenza e i servizi di sorveglianza, in modo da offrire a donne e bambine spazi ed ambienti sicuri che possano dare loro aiuto. L’attività del centro sarà inoltre coadiuvata dall’organismo toscano per il governo clinico, al cui interno è attivo un tavolo di lavoro dedicato alle mutilazioni genitali femminili, in raccordo con la Commissione consiliare Pari opportunità. (Rin)