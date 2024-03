Mar Rosso: Valentini, se chiuso siamo strangolati, Italia ha responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se il Mar Rosso viene chiuso ancora un po' restiamo strangolati. Occorre assumersi le responsabilità delle proprie posizioni e a livello internazionale si è forti soprattutto se si tiene fede a quello che si dice, alla parola data e alla responsabilità che abbiamo all'interno della Nato, dell'Ue e delle alleanze che abbiamo costruito: se diciamo che va tenuto aperto il Canale di Suez e poi ci giriamo dall'altra parte difficilmente saremo presi in considerazione". Lo ha detto Valentino Valentini, viceministro alle Imprese e al made in Italy, a proposito della crisi nel Mar Rosso. "Oggi - ha aggiunto a margine della sua visita a Cesena - si parla di difesa europea e non ci possiamo sottrarre. L'Italia deve esserci pienamente e ogni qualvolta le nostre forze armate svolgono con grande professionalità il proprio compito rendono onore al Paese ma soprattutto fanno un servizio che punta verso quelli che saranno i prossimi scenari geostrategici".(Rin)