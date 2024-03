Milano: Sardone, Polizia Locale, corpo spolpato e svilito dalla sinistra con 600 agenti in meno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Durante l'incontro tra i sindacati della Polizia Locale e i gruppi consiliari è emersa una situazione drammatica del corpo dei ghisa. La Polizia Locale di Milano, corpo storico di cui la città può vantarsi a livello nazionale, è ora svilita dalla mala amministrazione della sinistra, allergica alla sicurezza e alle divise. Altro che 500 assunti in più, dai tempi di Albertini ci sono 600 agenti in meno e i nuovi assunti se ne vanno a tempo di record, sia per gli stipendi che per la cattiva organizzazione della Polizia Locale. Non solo: non si hanno ancora notizie sui turni notturni. Lo stato d'agitazione dei ghisa, infatti, procede a oltranza con ovvie ripercussioni sulla gestione della città e la Polizia Locale ha annunciato nuovi scioperi finchè non verrà ridata dignità per il corpo con ovvie conseguenze anche sulla sicurezza in città, già maglia nera per i reati. (segue) (Com)