Milano: Sardone, Polizia Locale, corpo spolpato e svilito dalla sinistra con 600 agenti in meno (2)

- La stessa nomina di Gabrielli, col compito di riscrivere il regolamento di polizia urbana, ha creato molti malumori e perplessità. Giustamente gli agenti locali si chiedono se assessore alla sicurezza e dirigenti non andavano bene. Ne prendono atto ma non capiscono le manovre del Comune. Siamo arrivati al punto più basso dei rapporti tra amministrazione comunale e Polizia Locale: la città di Milano non può permettersi di finire allo sbando sul lato sicurezza, soprattutto perché è capitale italiana del crimine, a causa della miopia e dell'incapacità della giunta Sala".Così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega. (Com)