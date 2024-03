Regno Unito: Londra, Barack Obama lascia Downing Street dopo incontro privato con Sunak

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama è stato appena visto lasciare Downing Street, dopo un incontro privato e non preannunciato di circa un'ora con il primo ministro britannico, Rishi Sunak. Secondo l'emittente televisiva "Sky News", Obama si trova a Londra in relazione alla sua fondazione di beneficenza e ha deciso di fermarsi a Downing Street per un incontro informale con il premier. Al momento non sono stati rivelati i dettagli della conversazione tra i due. (Rel)