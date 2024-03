Lombardia: Pizzighini (M5s), sabato in piazze con Associazioni disabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delibera "è la conferma di quanto sbagliate fossero le scelte intraprese dal Governo e Regione Lombardia, in materia di assistenza alle persone con disabilità". Lo comunica in una nota Paola Pizzighini, consigliera regionale Movimento 5 Stelle. "Prendendo atto delle critiche di Associazioni e opposizioni, Regione Lombardia ripristina in parte le risorse tagliate. Questo non ci basta. Chiediamo che i tagli siano totalmente azzerati. Per questo sabato prossimo saremo in piazza al fianco delle Associazioni, perché riteniamo che all'interno del bilancio regionale vi siano le risorse da poter destinare all'assistenza delle persone con disabilità a cominciare da quelle dedicate alla comunicazione del Presidente Fontana, fino alle centinaia di milioni di euro che Regione Lombardia ha sperperato in progetti come la Pedemontana. Se il centrodestra, che governa la Lombardia da oltre vent'anni, non è capace di trovarle, se non sono in grado di ridare poche centinaia di euro per l'assistenza di chi si trova in gravi condizioni di difficoltà, ci chiediamo cosa siano lì a fare» così la consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle, Paola Pizzighini, in merito alla delibera di Giunta che ripristina in parte i fondi tagliati da Governo e Regione, destinati all'assistenza di persone con disabilità" conclude. (Com)