Covid: M5s, politica sembra dimenticare lezione pandemia

- "Nessuno di noi può dimenticare le immagini di quattro anni fa, nessuno può cancellare dalla mente il corteo dei camion che a Bergamo trasportavano i corpi delle vittime del Covid. Oggi, quattro anni dopo, celebriamo il ricordo di quelle vittime, ci stringiamo attorno alle loro famiglie e a tutti coloro che hanno perso una persona cara a causa della pandemia". Lo scrivono in una nota congiunta i parlamentari del Movimento cinque stelle delle commissioni Affari sociali di Camera e Senato. "Ricordiamo medici, infermieri e tutti i membri del personale sanitario che hanno messo a rischio e spesso purtroppo sacrificato la loro vita per tutelare la nostra. Ma il ricordo non ha significato senza la messa in pratica degli insegnamenti che la pandemia ci ha lasciato in eredità. Una lezione che poggiava le sue basi sull'impegno senza riserve dello Stato nel garantire le risorse necessarie alla sanità pubblica e sulla valorizzazione dei progetti del Pnrr legati al rinnovamento del comparto sanitario. Una lezione che la politica, oggi, sembra aver dimenticato e non voler raccogliere, come dimostra il fatto che il finanziamento della sanità pubblica è tornato ai livelli pre-Covid", concludono. (Com)