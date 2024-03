Viabilità: Aspi, chiusure notturne del tratto viale Certosa-raccordo su A4 Milano-Brescia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aspi comunica in una nota che sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di mercoledì 20 e giovedì 21 marzo, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Milano Viale Certosa e il Raccordo Viale Certosa, verso Brescia. In alternativa si consigliano i seguenti percorsi: nella notte tra il 20 e il 21 marzo, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Milano Viale Certosa, in direzione Milano città, immettersi nuovamente sul Raccordo di Viale Certosa seguendo le indicazioni Varese/Venezia e proseguire poi sulla A4 in direzione di Brescia; nella notte tra il 21 e il 22 Marzo, si ricorda la contestuale chiusura, sulla stessa A4, del tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Monza, verso Brescia; di conseguenza, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Milano Viale Certosa, in direzione Milano città, immettersi nuovamente sul Raccordo di Viale Certosa seguendo le indicazioni Varese/Venezia, proseguire poi sulla A8 verso Varese e sulla A52 Tangenziale nord attraverso lo svincolo Fiera Milano, al km 2+200, seguire le indicazioni per A4/Monza ed entrare in A4 alla stazione di Monza. (Com)