Sanità: Rocca, auspico lanciare gara in autunno per nuovo ospedale Tiburtino

- Per la realizzazione del nuovo ospedale Tiburtino, qualora non ci fossero inconvenienti e imprevisti, la Regione Lazio conta di poter andare a gara anche nel prossimo autunno. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine della presentazione del cronoprogramma per la riapertura graduale dell'ospedale di Tivoli, colpito da un incendio a dicembre scorso, nella Sala Tevere della Regione Lazio. "Dico sempre che non ci dobbiamo mettere un giorno in più ma neanche uno in meno di quello che è necessario - ha detto Rocca -, quindi dobbiamo lavorare affinché lo si realizzi il prima possibile. È ovvio che se riuscissimo ad avere quest'anno, prima dell'estate, non solo la progettazione esecutiva ma anche il via libera per lo sblocco dei 200 milioni di euro dal ministero della Salute, e se quel terreno individuato dovesse essere confermato, siamo in condizione di andare a gara già in autunno". (segue) (Rer)