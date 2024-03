Sanità: Rocca, auspico lanciare gara in autunno per nuovo ospedale Tiburtino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco prima, nel corso della conferenza, il presidente aveva spiegato: "Abbiamo inviato al ministero della Salute una richiesta per l'ospedale Tiburtino che ci consentirà di portare a 392 posti l'ospedale. Il terreno ha un problema di cedimento - ha ricordato Rocca -, emerso in sede di conferenza dei servizi, il sito è in valutazione insieme ad altre due alternative, sempre in zona. In ogni caso è possibile che quel progetto vada incontro a un adeguamento. Terremo informati i cittadini della comunità di Tivoli". Rocca ha precisato che "si dovrà procedere al progetto esecutivo, ci sono tecnicamente due aree idonee, aspettiamo l'esito della conferenza dei servizi e poi valutiamo". (Rer)