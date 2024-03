Haiti: sparatorie a Porto Principe, trovati oltre 10 cadaveri non identificati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono più di una decina i cadaveri ritrovati nella periferia della capitale di Haiti, Porto Principe, dopo una serie di attacchi e sparatorie nella zona di Petion-Ville. Lo riporta il quotidiano locale "Gazette Haiti", segnalando che i corpi sono stati ritrovati in mezzo alla strada nei pressi di un'area dedicata al commercio informale. Alcuni residenti del quartiere hanno avvertito delle sparatorie, mentre altri sostengono che si tratti di membri delle bande armate, uccisi dalla Polizia nazionale. Molti individui appartenenti a gruppi criminali sono infatti in libertà, dopo l’evasione dalle due principali prigioni del Paese. Oggi si sono verificati spari nei quartieri Laboule e Thomassin di Porto Principe e uomini non identificarti hanno attaccato diverse abitazioni, compresa la residenza di un membro della corte dei conti, Pierre Volmar Demesyeux, che è stata saccheggiata. Inoltre, l’impresa pubblica di elettricità ha denunciato atti di vandalismo e sabotaggio ai propri stabilimenti, distruggendo e rendendo inutilizzabile la centrale di Varreux. (segue) (Mec)