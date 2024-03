Haiti: sparatorie a Porto Principe, trovati oltre 10 cadaveri non identificati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa del proseguimento delle violenze, il governo ha prorogato fino a mercoledì 20 marzo il coprifuoco dalle 19 alle 5 del mattino, inserito nello stato d'emergenza che, fra le altre cose, vieta le manifestazioni pubbliche. Lo rende noto una comunicazione ufficiale firmata dall’incaricato del governo, ministro delle Finanze, Michel Patrick Boisvert, vice di Henry durante l’assenza di quest’ultimo. “Le forze dell’ordine hanno ricevuto il mandato di usare tutti i mezzi legali per far rispettare il coprifuoco e arrestare i detrattori”, si legge nel testo. Dall’obbligo di coprifuoco sono esclusi gli agenti di polizia, i vigili del fuoco, il personale sanitario e i giornalisti identificati. Il coprifuoco si aggiunge allo stato di emergenza, in vigore fino al 3 aprile e che, fra le altre cose, vieta le manifestazioni pubbliche. (segue) (Mec)