Haiti: sparatorie a Porto Principe, trovati oltre 10 cadaveri non identificati (6)

- Dopo le dimissioni del premier Ariel Henry è ancora in corso la trattativa fra le diverse parti politiche per formare un governo di transizione composto da sette membri e due osservatori, come concordato con la Comunità dei Caraibi (Caricom). Tuttavia, continuano a verificarsi manifestazioni promosse dagli attori politici e dai membri di bande criminali che si oppongono a questa soluzione. Primo fra tutti Jean Michel Moise, figlio dell’ex presidente assassinato Jovenel Moise, e capo del gruppo Petit Dessalines, che sostiene la necessità di far scegliere “al popolo di Haiti” il proprio presidente, senza interventi della comunità internazionale. (Mec)