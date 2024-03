Liguria: da marzo a maggio programmate oltre 41 mila assunzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono più di 13 mila i contratti programmati dalle imprese liguri nel mese di marzo e 41.300 quelli previsti nel trimestre marzo-maggio di quest’anno, con un incremento di 1.770 unità rispetto a marzo 2023 e di 4.710 unità sullo stesso trimestre dell’anno scorso: lo dicono i dati di Unioncamere, con buona pace del Partito democratico. La Liguria è anche tra le Regioni più virtuose nel conseguimento degli obiettivi di Gol, il programma ministeriale che punta a garantire l’occupabilità dei cittadini. Se poi il segretario Pd facesse lo sforzo di informarsi come il suo ruolo anche di consigliere regionale richiederebbe, scoprirebbe che la Liguria ha appena toccato il minimo storico di Neet, i ragazzi tra 15 e 29 anni che non studiano, non lavorano e non seguono percorsi formativi: nel 2023 sono scesi di 6.862 unità ovvero del 23,3 per cento rispetto all’anno precedente. Significa che tanti giovani hanno trovato la propria strada, nello studio o nel lavoro, e che le tante iniziative intraprese in particolare nel settore dell’orientamento e della formazione hanno dato i propri frutti. È evidente che tra i fattori che hanno consentito di traguardare questi risultati ci sia anche il modello di sviluppo che questa amministrazione ha perseguito in questi anni”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, in merito alle critiche dell’esponente Dem. (segue) (Rin)