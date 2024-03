Liguria: da marzo a maggio programmate oltre 41 mila assunzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dire che Regione Liguria non stia facendo nulla sul savonese, oltreché essere errato, è pretestuoso – aggiunge l’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Ci tengo infatti a ricordare ai colleghi del Pd che il nostro impegno sull'area di crisi industriale complessa del savonese è quantificato in 41,5 milioni: 21,5 attivati negli scorsi anni e capaci di generare sul territorio 270 nuovi posti di lavoro, 20 invece prossimi all'attivazione nei mesi a venire. Un impegno che rafforza l'azione del governo, attraverso Invitalia, e che, complessivamente, porterà più di 100 milioni di euro pubblici sul savonese. Numeri imparagonabili con le altre crisi industriali complesse nazionali che testimoniano da un lato la fertilità di un territorio che ha saputo mantenere la propria vocazione industriale e dall'altro la capacità di Regione di accompagnare l'azione di sostegno nazionale. In più, proseguiremo quanto fatto con la precedente programmazione Fesr 2014-2020, declinando misure dedicate al sostegno delle imprese delle aree di crisi industriali non complesse, e non solo, sulla base del criterio di proporzionalità tra investimenti da realizzare e quantità e qualità dell'occupazione prevista. Azioni che ci consentiranno, contrariamente a quanto esternato da chi non ha cura nemmeno di approfondire, di sostenere l'occupazione partecipando attivamente al percorso di re-industrializzazione dei nostri territori", conclude Piana. (segue) (Rin)