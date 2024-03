Liguria: da marzo a maggio programmate oltre 41 mila assunzioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alle azioni intraprese dall’Ente a sostegno dell’occupazione, l’assessore al Lavoro Augusto Sartori ricorda che “per quanto riguarda Gol al 31 gennaio 2024 erano 36.739 le persone inserite nel programma, di cui 30.385 hanno stipulato un Piano di Azione Individuale. Rispetto ai target di performances assegnati alla nostra regione per l’anno 2023, l’obiettivo di 17.400 utenti è stato pienamente raggiunto e superato, con 21.850 presi in carico. Raggiunti e superati anche gli obiettivi sul numero di persone a cui fare una proposta formativa oppure su numero di coloro che dovevano concludere un percorso formativo. Per quanto riguarda invece il programma Nuova Garanzia per i Giovani in Liguria, 2.243 giovani hanno fruito della misura di Orientamento specialistico: al 30 aprile 2023 il 35 per cento ha avuto un rapporto di lavoro e il 42 per cento un tirocinio in azienda. Infine ricordo che è partita la settima edizione del Patto per il Lavoro nel Turismo: grazie a questa best practice a livello nazionale, l’anno scorso 2.539 persone hanno potuto sottoscrivere un contratto di lavoro con 658 aziende del settore, di cui 290 a tempo indeterminato”. (Rin)